Coronavirus, rientri da un viaggio all’estero? Quarantena e tampone obbligatori

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Una beffa incredibile spegne la favola Atalanta. All’Estadio do Sport di Lisbona la squadra di Gasperini conduce per 1-0 per 90′ per poi farsi rimontare dalle reti di Marquinhos e Choupo-Moting nei minuti di recupero. L’Atalanta può solo accarezzare il sogno della semifinale di Champions League e deve salutare la massima […]