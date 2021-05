Coronavirus, richiamo vaccino Covid (Pfizer o Moderna): la comunicazione dell’Asl di Avellino

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Unità di Crisi Regionale, l’Asl di Avellino comunica che, in ragione del nuovo programma di consegne comunicato dalla Struttura Commissariale, i cittadini che da oggi, giovedì 13 maggio, riceveranno la prima dose di Pfizer o Moderna saranno convocati dopo 30 giorni per il richiamo.

I cittadini che hanno già ricevuto la prima dose di Pfizer o Moderna saranno convocati per la seconda dose dopo 21 giorni (per Pfizer) o 28 giorni (per Moderna).

L’Asl precisa, inoltre, che, per quei cittadini che hanno ricevuto dall’Asl di Avellino comunicazione tramite servizio sms di posticipo della seconda dose a 40 giorni ( in base alle indicazioni precedentemente fornite dal CTS) la seconda dose di vaccino verrà riprogrammata in base alle nuove disposizioni e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla prima inoculazione.