Coronavirus, quattro decessi in poche ore al Moscati: tre uomini e una donna

Quattro decessi in poche ore al Moscati di Avellino, tutti a causa del Covid-19.

Un 81enne di Montoro è deceduto ieri nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dell’Azienda ospedaliera. L’uomo, positivo al Coronavirus, era ricoverato in terapia subintensiva dal 23 novembre.

Sono deceduti questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital, altri tre pazienti irpini: una 68enne di Domicella, un 73enne di Montella e un 77enne di Solofra.



La donna era ricoverata dal 4 novembre in gravi condizioni in terapia intensiva. Il 73enne era ricoverato in terapia subintensiva nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dal 20 novembre e il 19 novembre era entrato in terapia intensiva.



Il 77enne era ricoverato in terapia subintensiva nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dal 19 novembre; le sue condizioni si sono aggravate e la scorsa notte è stato trasferito in terapia intensiva.