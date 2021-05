Coronavirus, quanti irpini sono stati vaccinati? Ecco i dati dell’Asl

L’ASL di Avellino comunica che, ad oggi, sono 142.479 le dosi di vaccino somministrate nell’ambito della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19, di cui:

– 102.551 prime dosi (il 32% circa della popolazione adulta)

– 39.928 seconde dosi (il 12% circa della popolazione adulta)

Attualmente l’Azienda Sanitaria Locale è impegnata nella vaccinazione delle categorie considerate prioritarie dal Piano Vaccinale, con il completamento della vaccinazione per gli over 80 non deambulanti, i fragili e i disabili, e, in relazione alla disponibilità di vaccini, con le altre categorie previste come caregiver, over 70 e over 60.