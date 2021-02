Coronavirus, prorogato il divieto di spostamento tra regioni: ecco fino a quando

Divieto di spostamenti tra regioni confermato fino al 27 marzo prossimo.

L’ha deciso il Consiglio dei ministri riunitosi in mattinata. E’ stato approvato il decreto legge Covid che proroga le misure limitative tra regioni (dovrebbero essere ancora consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, di salute e per fare rientro nei comuni di residenza) e gli spostamenti verso le abitazioni private a due persone adulte con un minore di 14 anni (o con persone disabili o autosufficienti conviventi) ma solo in regioni in zona gialla o arancione.

È consentito “spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le ore 5.00 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione”.

Nelle zone rosse non varrà più la regole della visita concessa una volta al giorno a due adulti con figli minori di 14 anni, valida invece per le zone gialle e arancioni.