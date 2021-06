Coronavirus, prenotazioni vaccini dai 12 anni in su: boom di adesioni, ecco il link per prenotarsi in Campania

ROMA (ITALPRESS) – Per Ernesto Galli della Loggia “FdI non avrebbe una classe dirigente all’altezza del compito, come fu per il M5S. Il paragone però non regge. E non solo perchè siamo l’unica forza politica a non aver governato con i grillini, ma perchè siamo entità del tutto diverse. FdI ha una grande profondità fatta […]