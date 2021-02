Coronavirus, positivo all’istituto Perna-Alighieri: classe in quarantena

Caso di Covid-19 in una classe dell’istituto Perna-Alighieri (plesso di Valle).

Si legge nella comunicazione: “che una classe della Scuola Secondaria di I Grado risulta essere, su disposizione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Avellino, in quarantena. Così come previsto dalla normativa vigente, sarà attivata dal 01/02/2021 la Didattica a Distanza (DAD) per la classe interessata.

Si informa l’utenza che non vi sono ulteriori disposizioni da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Avellino e del Comune di Avellino per nessuna altra classe dell’Istituto”.