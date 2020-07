Coronavirus, ordinanza del Sindaco di Lauro: divieti e restrizioni per la comunità

Il Sindaco di Lauro, Antonio Bossone ha emesso una nuova ordinanza anti-Covid per la sua comunità.

È prevista la chiusura obbligatoria di tutti i bar, le gelaterie e le pasticcerie del paese entro l’una di notte e il divieto assoluto di bere alcolici e fumare negli spazi pubblici.

Annullato il mercato settimanale, vietata la presenza di sedie davanti alle attività commerciali, dove gli anziani e le persone disabili avranno la precedenza.

Disposto l’orario di chiusura per i negozi alle ore 22, per i barbieri e i parrucchieri alle ore 23.

Rischio chiusura fino a 30 giorni per le attività che non sono munite di termoscanner e del registro per annotare il nominativo dei clienti.