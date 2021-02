Coronavirus, nuovo DPCM in arrivo: Pasqua blindata e chiusure confermate

Resterà deluso chi si aspettava un alleggerimento delle misure di prevenzione anti-Covid nel prossimo DPCM. Invece verranno confermate le linee guida di quello in vigore fino al 6 marzo, che verrà sostituito a breve dal primo DPCM del Governo Draghi.

Le cattive notizie non mancano: il nuovo DPCM sarà in vigore fin oltre Pasqua, che sarà nuovamente “blindata” per gli italiani, dopo quella vissuta in lockdown l’anno passato.

Prorogate le zone a colori e il divieto di spostamento tra le regioni fino al 27 marzo, ma è prevista una nuova proroga fino a Pasqua. Resteranno chiuse palestre e piscine, off limits pure teatri, cinema e sale da concerti. Verrà confermato, infine, l’orario di chiusura alle ore 18 per bar e ristoranti.