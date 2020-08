Coronavirus, nuovi casi ad Avellino e Atripalda: ecco di chi si tratta

Sono un 30enne residente ad Avellino e una donna rumena residente ad Atripalda, ma rientrata da poco dal suo Paese di origine, i due nuovi positivi registrati in Irpinia, dopo nove giorni senza contagi.

Entrambi sono in buone condizioni di salute e in isolamento domiciliare, in particolar modo la donna di origini rumene rientrata in Italia dalla Romania e sottoposta, come da ordinanza del Governo, a 14 giorni di quarantena.

Il 30enne di Avellino, invece, sarebbe stato invitato dal medico di famiglia a sottoporsi al tampone di controllo, avendo notato sintomi da possibile contagio da Coronavirus.