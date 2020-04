Coronavirus, non si arrestano le morti in Irpinia: prima vittima avellinese

Frenano i contagi, ma non si arrestano le morti in Irpinia per il Coronavirus.

È deceduto nel primo pomeriggio di oggi, nell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione, un 80enne di Avellino affetto da Covid-19.

L’uomo era ricoverato all’Azienda Moscati dal primo aprile scorso.

Con questo decesso sale a 48 il numero di vittime irpine.