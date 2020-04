Ancora una vittima in Irpina, la numero 36. Ancora un decesso as Ariano Irpino: il quattordicesimo dall’inizio dell’epidemia.

A perdere la vita un 78enne, ricoverato da una settimana al Frangipane.

A dare l’annuncio è stato il figlio, su Facebook. Vive e lavora lontano dal l’Irpinia.

Non potrà dare l’ultimo saluto al genitore ed è preoccupato per le condizioni di salute della madre anziana, positiva anch’essa al Coronavirus e sola in casa.