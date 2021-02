Coronavirus, muore 69enne al Moscati. Il punto sui ricoveri al Covid Hospital

Il Covid-19 miete un’altra vittima irpina. È deceduta la notte scorsa, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, una paziente di 69 anni di San Martino Valle Caudina, ricoverata dal 25 gennaio.

Questa mattina, ha lasciato la terapia intensiva del Covid Hospital una paziente di 49 anni di Montefalcione. La donna, positiva al Coronavirus al momento del ricovero e sottoposta a trattamento chirurgico in urgenza per la rottura di un aneurisma, è risultata successivamente negativa a due tamponi molecolari naso-faringei e stamane è stata trasferita nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione non Covid.

Al Covid Hospital dell’Azienda Moscati risultano ricoverati 39 pazienti, 4 dei quali in terapia intensiva.