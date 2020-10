Coronavirus, Moscati: Pronto Soccorso in affanno, aumentano i ricoverati

In tre settimane sono decedute al Moscati 17 persone, in un mese 19. E intanto, la situazione del Pronto Soccorso della città ospedaliera si fa sempre più preoccupante, dal momento che al Moscati continuano ad arrivare ambulanze provenienti da tutta la provincia, con casi Covid conclamati o ancora da accertare.

Ad oggi, presso l’azienda ospedaliera sono ricoverate 82 persone. Quaranta nel Covid Hospital, 11 in Malattie Infettive, 8 in Medicina d’Urgenza, altre 8 in Geriatria e 15 al Landolfi di Solofra, dallo scorso fine settimana riconvertito in Covid Center.