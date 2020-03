Coronavirus, Morgante: “Situazione critica, cerchiamo personale e mancano dispositivi di sicurezza”

Il direttore dell’ASL di Avellino, Maria Morgante ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus in Irpinia, soffermandosi in modo particolare su Ariano Irpino, il comune più colpito dal Covid-19.

“La situazione in provincia di Avellino è abbastanza critica, tenuto conto del numero di pazienti risultati positivi al tampone, ad oggi 155, di cui 63 soltanto ad Ariano Irpino – ha esordito la Morgante -. Rispetto a questi dati l’Asl è intervenuta sull’organizzazione del Frangipane di Ariano Irpino, dove si è provveduto a riconvertire posti letto e attivare postazioni in terapia intensiva. Ad oggi abbiamo sette posti letto e tre positivi accertati, con un solo paziente di fuori provincia. Sono stati riconvertire anche i reparti di medicina e lungodegenza con l’attivazione di 32 posti letto, di cui 27 occupati e 9 positivi accertati. La prossima settimana procederemo alla riconversione dei reparti di ginecologia e ostetricia, con altri dieci posti letto per i positivi al Covid-19”.

“Nella giornata di ieri i pazienti sospetti in terapia intensiva e lungodegenza sono stati sottoposti a tamponi, attendiamo i risultati tra oggi e domani – ha proseguito -. Nel fine settimana riusciremo ad attivare altri 4 posti letto in terapia intensiva e 7 in terapia sub-intensiva, grazie alla consegna di un ventilatore polmonare dalla Regione Campania e di altri venti donati dall’imprenditoria locale”.

Infine: “Il personale sanitario del Frangipane, dell’ospedale Criscuoli e del 118 sta lavorando in piena sicurezza, ma i dispositivi di sicurezza non sono disponibili in grandi quantitativi, siamo in difficoltà nel contattare fornitori e stiamo andando avanti con le piccole quantità che ci vengono donate a vario titolo soprattutto dal nostro territorio. L’Asl si è attivata per reperire nuovo personale attraverso manifestazioni d’interesse, abbiamo assunto medici di medicina interna, farmacisti, oncologi e speriamo di potere aggiungere presto altro personale a quello già al lavoro nei nostri ospedali, a partire dagli operatori socio sanitari”.