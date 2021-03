Coronavirus, maggiori controlli in Irpinia: nel mirino mobilità e feste private

In un incontro in videoconferenza tenuto ieri e presieduto dal Prefetto di Avellino, Paola Spena, si è deciso di rafforzare e intensificare le attività di controllo sul territorio, per contenere il rischio di contagio del Covid-19.

Alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e per la sicurezza pubblica hanno partecipato il Sindaco di Avellino, Gianluca Festa, i vertici delle Forze dell’Ordine, nonché il delegato ANCI in rappresentanza dei comuni della provincia.

I controlli dovranno garantire il rispetto delle misure imposte dall’ultimo DPCM, con particolare attenzione alla mobilità e agli spostamenti in autostrada, oltre che una maggiore attenzione alle feste private, spesso veicolo di diffusione del contagio (vedi Calitri).