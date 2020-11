Coronavirus, lockdown a Lauro: ecco l’ordinanza

Il sindaco di Lauro, Antonio Bossone, con un’ordinanza emessa ieri sera, ha istituito il lockdown per il suo comune, con l’obiettivo di contrastare l’aumento dei contagi da Covid-19.

Nell’ordinanza, che riportiamo in basso, figurano tra le altre misure quella della totale chiusura in entrata e in uscita dal comune irpino, non solo per le altre province della Campania, ma anche per i comuni confinanti.

Chiuse diverse attività commerciali: l’ordinanza resterà in vigore fino al 24 novembre prossimo.

LEGGI L’ORDINANZA