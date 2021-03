Coronavirus, l’Asl di Avellino: “AstraZeneca? Non esistono controindicazioni al prosieguo della campagna vaccinale”

L’Asl di Avellino comunica che, “a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti COVID-19, nella giornata di ieri AIFA ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, l’Unità di Crisi Regionale, a seguito di una riunione intercorsa questa mattina, ha disposto il prosieguo della Campagna Vaccinale con Astrazeneca, ad eccezione di un altro lotto sul quale, in via precauzionale, è in corso campionatura da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Tale lotto non verrà utilizzato per il tempo necessario al completamento degli esami della campionatura.

Non esistono al momento controindicazioni sanitarie al prosieguo della Campagna Vaccinale con Astrazeneca”.