Coronavirus, l’annuncio di De Luca: “La Campania uscirà dalla zona rossa nel weekend. Sicuro al 90%…”

Campania fuori dalla zona rossa entro questa settimana.

Stavolta l’indiscrezione è arrivata direttamente dal governatore della Regione, Vincenzo De Luca, a margine dell’incontro tenuto oggi a Benevento. Venerdì si riunirà il Comitato Tecnico Scientifico: “Al 90% usciremo dalla zona rossa”, ha dichiarato De Luca.

Una piccola buona notizia in arrivo soprattutto per le attività commerciali rimaste chiuse in zona rossa e che riapriranno i battenti in caso di zona arancione: “Sarebbe una boccata d’ossigeno. Per chi è rimasto chiuso sei settimane è una situazione insostenibile che non può durare ancora a lungo”.