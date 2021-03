Coronavirus, Irpinia senza tregua: 43 morti da inizio marzo, ospedali al collasso

Il Covid-19 non dà tregua all’Irpinia, con numeri impietosi che preoccupano l’intera popolazione.

Il virus corre e infetta (indice RT dell’8.9%). E uccide. Da inizio marzo ad oggi, in meno di un mese, si sono registrati 43 decessi: si viaggia a un ritmo di due morti al giorno. Un dato impressionante, se si considera che, in un anno, hanno perso la loro battaglia con il Covid-19 295 persone residenti in Irpinia.

Preoccupa pure la situazione degli ospedali, dal momento che al Frangipane di Ariano Irpino sono liberi solo due posti letto in terapia intensiva, un posto letto in Area Covid e in Medicina, mentre la Sub-Intensiva è piena. Al Moscati, invece, nelle aree Covid sono ricoverate 85 persone: 10 in Terapia Intensiva, 32 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 11 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 13 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 7 nell’Unità operativa di Geriatria e 12 nell’ospedale di Solofra.