Coronavirus, indice RT in calo: e se la Campania tornasse in zona arancione prima di Pasqua?

La Campania potrebbe tornare in zona arancione il prossimo 29 marzo, per cinque giorni, prima della nuova zona rossa prevista in tutta Italia per le festività pasquali dal 3 al 6 aprile.

È quanto emerge dai dati relativi all’indice RT, leggermente in discesa negli ultimi giorni in Campania, anche se il numero di positivi al Covid-19 continua ad aumentare di giorno in giorno.

Il picco dei contagi nella nostra regione è previsto nel fine settimana, possibile quindi un allentamento delle misure restrittive dal 29 marzo al 2 aprile, periodo in cui alcuni negozi, così come i barbieri, parrucchieri potranno riaprire, proprio in concomitanza con lo shopping pre-pasquale.

Sarà fondamentale, per la Campania, arrivare al 26 marzo con un indice RT in discesa e sotto l’1%, oltre che con miglioramenti in alcuni parametri indicati dall’ISS.