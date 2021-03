Coronavirus, indice RT alle stelle. La Campania resta in zona rossa fino a Pasqua

La Campania resterà in zona rossa almeno fino a dopo le festività di Pasqua.

È sfumata la possibilità di una zona arancione dal 22 marzo al venerdì prima di Pasqua (in quel periodo tutta Italia sarà in zona rossa). Troppo alto l’indice RT (1.65) per poter permettere un affievolimento delle misure restrittive.

Per l’Istituto Superiore della Sanità, la Campania è in una “situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo”.

Almeno altre due settimane di zona rossa per la Campania, poi ci si riaggiornerà dopo Pasqua.