Coronavirus, il Sindaco Alaia è positivo. Il presidente Biancardi in quarantena

Il Coronavirus non fa sconti neppure ai Sindaci dei comuni irpini.

Il primo cittadino di Sperone, Marco Santo Alaia, è risultato positivo al Covid-19 in seguito al controllo con il tampone molecolare.

Le condizioni di salute di Alaia sono buone, i sintomi da contagio sono lievi e non destano preoccupazione.

Il presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi, ha comunicato la positività al Covid della moglie Marilena, in un post su Facebook: “Carissimi, purtroppo il Covid-19 colpisce ancora. E’ stata riscontrata la positività al virus di mia moglie Marilena, che insegna in una scuola della provincia di Napoli ed è sempre stata molto attenta, rispettando tutte le indicazioni per scongiurare il rischio contagio. Fortunatamente non avverte sintomi particolari. E’ in isolamento rispetto al resto della famiglia già da sabato. Pertanto, da questo pomeriggio, io e i miei figli siamo in quarantena“.