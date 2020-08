Coronavirus, il dottor Sanseverino torna a casa, dopo oltre 100 giorni di ospedale e riabilitazione

Dopo oltre 100 giorni vissuti in ospedale e presso la clinica Villa dei Pini, il dottor Carmine Sanseverino è pronto a tornare a casa.

Lo ha annunciato lui stesso con una foto postata su Facebook, che lo ritrae in mezzo a medici e infermieri della struttura di riabilitazione dove da alcuni giorni è in cura, in seguito alle dimissioni dal Moscati.

Sanseverino è uno dei simboli irpinia della lotta al Coronavirus. Il dirigente del reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale Moscati aveva contratto il virus curando i pazienti arrivati presso la città ospedaliera in condizioni gravissime.

Ricoverato il 13 aprile, a causa delle precarie condizioni di salute, Sanseverino era stato trasferito in Terapia Intensiva e intubato, fino al 29 maggio.

Quindi il trasferimento, lo scorso 12 giugno, presso la clinica Villa dei Pini per la riabilitazione, lunga e difficile. Fino ad oggi.

Domani o al massimo lunedì mattina, il dottore Sanseverino lascerà la struttura e potrà fare ritorno a casa. Ad attenderlo familiari e amici.