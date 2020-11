Coronavirus, il contagio rallenta: lunedì Campania fuori dalla zona rossa?

Nelle ultime due settimane, il Covid-19 ha rallentato la sua corsa. La Campania respira e da lunedì potrebbe ritrovarsi fuori dalla zona rossa.

Merito del miglioramento di diversi indicatori di rischio, a iniziare dall’indice RT sceso sotto la soglia dell’1. Oggi è in programma la riunione dell’ISS, che monitorerà assieme al Ministro della Salute, la situazione delle regioni, comunicando le intenzioni al Governo, in vista del 29 novembre, data in cui potrebbero esserci alcuni declassamenti da “zona rossa” a “zona arancione”, tra cui quello della Campania.

Dall’inizio della pandemia, in Campania si sono registrate oltre 146mila positività: ieri sono stati oltre 3mila i nuovi casi, ma cresce anche il numero di guariti. Ieri oltre 1700 persone hanno sconfitto il virus.