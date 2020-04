Coronavirus, i dati in Irpinia del 13 aprile: pochi contagi, numeri confortanti

Continua a mantenersi bassa la curva dei contagi in Irpinia.

Su 152 tamponi analizzati dall’Istituto Zooprofilattico di Portici e dall’AORN “Moscati” di Avellino, sono risultati positivi al Covid-19, i tamponi di un residente ad Avellino, processato al Moscati e di un residente a Mercogliano processato a Portici.

Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità.

L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi.

Con questi due casi sono 402 i positivi in Irpinia.

47 i deceduti (una in più rispetto a ieri), 26 i guariti (uno in più rispetto a ieri).

La mappa dei contagi in Irpinia