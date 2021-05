Coronavirus, i dati di oggi in Irpinia: meno tamponi, 37 positivi, male Avellino. La mappa del contagio

ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato il quarto Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19. I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 aprile 2021 per i quattro vaccini in uso nella campagna vaccinale in […]