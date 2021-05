Coronavirus, i dati di oggi in Irpinia: 41 positivi. La mappa del contagio

ROMA (ITALPRESS) – La prima colazione è fondamentale per la maggioranza degli italiani: per il 42% è indispensabile per svegliarsi, un vero passaggio obbligato per iniziare la giornata (36%), da fare appena svegli. Ben l’82% degli italiani sceglie infatti di fare colazione appena sveglio, ancora prima di prepararsi. La colazione dolce, la classica “all’italiana”, è […]