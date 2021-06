Coronavirus, i dati di oggi in Irpinia: 3 positivi. La mappa del contagio

ROMA (ITALPRESS) – “E’ possibile discutere del futuro di un meccanismo come Sure, magari concentrandolo più sulla formazione e la riqualificazione dei lavoratori, piuttosto che sull’emergenza. Il fatto di aver funzionato costituisce la premessa per poter discutere di una sua possibile riproposizione in futuro”. Così Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia, nel corso di “Una nuova […]