Coronavirus, guariti gli arianesi positivi allo screening sierologico. In Irpinia solo cinque casi attivi

Sono tutti guariti i 63 residenti ad Ariano Irpino risultati positivi al Coronavirus durante lo screening sierologico tenuto nel comune ufitano, disposto dalla Regione Campania.

In provincia di Avellino su 613 casi registrati (compresi i positivi allo screening di Ariano Irpino), risultano guarite 548 persone (comprese le 63 di Ariano Irpino). Sessanta, invece, gli irpini deceduti a causa del virus.

Sono cinque, per cui, i positivi attivi: uno è ospedalizzato, mentre in quattro sono sottoposte a isolamento domiciliare in attesa di dichiarazione di guarigione.

Infine, su 69 comuni irpini interessati dal Coronavirus, 65 sono Covid-free.