Coronavirus, Grottaminarda: positivi al 26,8%. Il Sindaco chiude scuole, cimiteri e piazze

Grottaminarda è tra i comuni irpini con il più alto numero di positivi al Covid-19 riscontrati negli ultimi giorni. Secondo i dati della Piattaforma Regionale “Sinfonia”, Grottaminarda ha una percentuale di contagi del 26,79%, ben più elevata della media della regione Campania, pari al 10,57%.

Il Sindaco Angelo Cobino ha firmato una nuova ordinanza, per la sospensione delle attività didattiche in presenza con relativa attivazione della Didattica a Distanza (DaD) e, contestualmente, “la chiusura dei luoghi che possono creare assembramenti imprevedibili quali cimiteri, mercatini alimentari, parchi, piazze e strade, al fine di limitare al massimo la presenze di persone lungo le strade e in ogni altro luogo. Il provvedimento entrerà in vigore da domani, venerdì 16 aprile, fino a martedì 20 aprile”.

Il Sindaco Cobino ha precisato che “l’Ordinanza può prevedere deroghe finalizzate a salvaguardare, nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, specifiche esigenze didattico-educative come le prove “Invalsi” programmate dal Ministero dell’Istruzione o altre inderogabili attività da svolgere in presenza”.