Coronavirus, Governo: “E’ vietato spostarsi dal proprio comune”

Vietato spostarsi da un comune all’altro, anche se confinanti. Rigidi controlli saranno attuati dalle forze dell’ordine.

E’ quantoprevede la nuova ordinanza del Governo, firmata dai Ministeri dell’Interno e della Salute, per contrastare la diffusione e il contagio del Coronavirus.

“E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza oppure per motivi di salute”.

La misura restrittiva entra in vigore a partire da oggi 22 marzo fino al prossimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.