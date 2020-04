Coronavirus, è guarito il Sindaco di Trevico: “Hai vinto la battaglia, bentornato a casa”

Nicolino Rossi, medico veterinario e Sindaco di Trevico, è guarito dal Coronavirus e, nel pomeriggio, ha fatto ritorno a casa, dopo venti giorni di ricovero in ospedale.

Ad accoglierlo, un lungo striscione con su scritto “Bentornato Sindaco”, in attesa di poter riabbracciare i propri concittadini.

E sulla pagina Facebook del comune, parafrasando una nota canzone – quella di Nesli, “La fine”, – è stato pubblicato un lungo messaggio per salutare la guarigione del primo cittadino.

“Questa vita ti ha conquistato e tu l’hai conquistata, questa vita non guarda in faccia, in faccia al massimo schiaffeggia. E quando qualcuno ti schiaccia tu attaccalo.

Si è presentato senza preavviso e senza permesso lanciandoti un guanto di sfida. Hai accettato questa sfida com’è nel tuo solito fare, con quella paura che è lecito avere ma anche con quel coraggio che ti contraddistingue.

Era un nemico invisibile ma lo hai combattuto con la tua forza, la tua volontà e hai lottato mettendolo in ginocchio. Hai vinto anche questa battaglia, quella forse più difficile ed importante per te, per la tua famiglia e per tutti quelli che ti vogliono bene. BENTORNATO A CASA SINDACO”.