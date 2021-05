Coronavirus, è deceduto un 64enne di Avellino. I dati sui ricoveri al Moscati

MILANO (ITALPRESS) – Diciotto brani solo pianoforte: è “Piano nudo” (Parco della Musica Records/Jando Music) il nuovo disco di Sergio Cammariere disponibile dal 14 maggio in tutti gli store e sulle piattaforme streaming.L’album, il secondo da solo al piano senza voce per l’artista crotonese, raccoglie canzoni in stile modern jazz.Ad aprire la tracklist La rotta […]