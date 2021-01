Coronavirus, due decessi al Moscati e cinque ricoverati in terapia intensiva

Altre due vittime per Covid-19 al Moscati di Avellino.

Sono deceduti oggi, nella terapia intensiva del Covid Hospital, un 70enne di Sperone e un 62enne di Avellino.



Il 70enne era ricoverato in terapia sub intensiva dal 19 novembre scorso e il 16 dicembre era stato intubato.



Il 62enne era ricoverato in terapia subintensiva dal 22 dicembre e il 26 era stato trasferito in terapia intensiva.

Nella terapia intensiva dell’Azienda Moscati risultano ricoverati 5 pazienti.