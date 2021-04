Coronavirus, due decessi al Frangipane. Il punto sui ricoveri per Covid-19

Due decessi per Covid-19 al Frangipane di Ariano Irpino. Nella giornata di ieri è deceduta una 91enne di Gesualdo, ricoverata in Terapia Intensiva, e un 85enne di Ariano Irpino, ricoverato in Area Covid.

Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati: