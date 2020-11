Coronavirus, due decessi al Frangipane. Ecco i dati sui ricoveri e i posti letto

Altre due vittime del Covid-19 decedute al Frangipane di Ariano Irpino.

Sono state comunicate le morti di due pazienti ricoverati nel reparto di Rianimazione: si tratta di un 67enne di Napoli e di un 85enne di Afragola, entrambi affetti da patologie pregresse.

Attualmente, al Frangipane risultano ricoverati: cinque pazienti (su sette posti letto) in Terapia Intensiva; dodici pazienti (su dodici posti letto) in Medicina Covid; ventisei pazienti in Area Covid, di cui sedici (su sedici posti letto) in Medicina e dieci (su dieci posti letto) in Sub Intensiva.