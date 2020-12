Coronavirus, due anziani deceduti al Frangipane. I dati sui ricoveri

Altri due decessi per Covid-19 al Frangipane di Ariano Irpino.

Sono deceduti un 76enne di Castellammare di Stabia, ricoverato in Terapia Intensiva e un 89enne di Caposele ricoverato in Area Covid.

Ad oggi risultano ricoverati:

◦ n. 2 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva;

◦ n. 12 pazienti (su 12 posti letto) in Medicina Covid;

◦ n. 23 pazienti in Area Covid, di cui 13 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.