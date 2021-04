Coronavirus, domenica nera: c’è un altro decesso e sono cinque

Dramma Covid-19 senza fine in Irpinia.

Ai quattro deceduti comunicati in precedenza dall’azienda Moscati, si aggiunge quello di una paziente di 79 anni di Atripalda (Av), ricoverata dal 26 marzo e in terapia intensiva dal 2 aprile..

Questo decesso si aggiunge a quelli di un paziente di 74 anni di Avellino, ricoverato dal 4 aprile nell’Unità operativa Covid di Malattie Infettive dell’Azienda Moscati.

In mattinata si erano registrate le morti di tre pazienti: una donna di 59 anni di Avellino, ricoverata dal 17 marzo e in terapia intensiva dal 24; una paziente di 64 anni di Roccabascerana, ricoverata dal 15 marzo e in terapia intensiva dal 22; un paziente di 91 anni di Taurasi, ricoverato dal 4 aprile in terapia subintensiva.