Coronavirus, dietrofront: la Campania resta in Zona Rossa

Campania in Zona Arancione dal 6 aprile? Invece no. La Campania resta in zona rossa, almeno per altre due settimane.

Dietrofront del Governo dopo le indiscrezioni che volevano la Campania salutare la Zona Rossa da martedì, per un leggero miglioramento dell’indice Rt.

Indice che resta oltre la soglia dell’1,3%, ovvero oltre il limite che non garantisce la riapertura delle attività commerciali chiuse attualmente. La ristorazione resta limitata all’asporto fino alle 22 e i bar chiusi alle 18.

Si attende soltanto la comunicazione ufficiale.