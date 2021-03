Coronavirus, deceduti due anziani al Moscati e al Frangipane

Si allunga l’elenco dei deceduti per Covid-19 al Moscati di Avellino e al Frangipane di Ariano Irpino.

Presso il Covid Hospital dell’Azienda Moscati è deceduta la notte scorsa, nella terapia intensiva, una donna di 71 anni di Torre Annunziata, ricoverata in sub intensiva dal 6 febbraio e trasferita in terapia intensiva nella notte, qualche ora prima del decesso.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 62 pazienti: 6 in terapia intensiva, 37 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 9 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza e 10 nel plesso ospedaliero di Solofra.

Al Frangipane si è spento un 84enne di Pompei, affetto da gravi patologie, giunto in Pronto Soccorso in gravissime condizioni.

Al momento sono ricoverati al Frangipane tre pazienti su sette posti letto in Terapia Intensiva, ventitré pazienti in Area Covid, di cui tredici su sedici posti letto in Medicina e dieci su dieci posti letto in Sub Intensiva.