Coronavirus, De Luca: “Sputnik in Baviera e l’Italia dorme. Turismo? Misure entro maggio, altrimenti…”

Vincenzo De Luca è intervenuto, ieri sera, nel corso della trasmissione Rai, Porta a porta, condotta da Bruno Vespa.

Il governatore della Campania ha parlato della campagna vaccinale anti-Covid (“Stiamo vaccinando gli over 80, i fragili, i 70enni, i 60enni”), puntando l’attenzione sul turismo estivo in Campania: “Prendiamo misure entro maggio altrimenti regaleremo milioni di turisti a Spagna, Grecia e Croazia”.

Per quanto riguarda il vaccino Sputnik: “La Baviera, che è la regione più ricca della Germania, sta firmando un contratto come quello firmato dalla Campania e avrà venti milioni di dosi di vaccino Sputnik. In Italia perché dormiamo in piedi?Lo Sputnik io me lo farei, ne stanno usando a migliaia a San Marino”.

Sui vaccini e le scuole aperte: “Alla Campania spetta il 9.6% delle dosi di vaccino, la percentuale della nostra popolazione. Ce ne hanno date di più di Astrazeneca su cui c’è stato qualche rifiuto, sbagliato. Ma i cittadini non possiamo obbligarli a fare il vaccino. Ad oggi mancano alla Campania 250mila dosi. Sulla riapertura delle scuole ci poniamo un problema di coerenza dal parte del Governo, che dice di riaprire le scuole in sicurezza e non fa nulla per migliorare il trasporto pubblico locale”.