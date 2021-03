Coronavirus, De Luca: “Siamo in zona rossa. Dove sono le Forze dell’Ordine? Il vaccino lo produrremo in Campania”

Un preoccupato Vincenzo De Luca ha parlato nella classica diretta social del venerdì, per fare il punto della situazione sull’emergenza Covid in Campania: “Siamo in zona rossa. La terza ondata è arrivata, le varianti del virus sono molto aggressive e tocca soprattutto i più giovani. Nella nostra regione il livello di contagio è notevolmente aumentato e siamo tra le più esposte, vista la maggiore densità abitativa. E poi ci sono tanti comportamenti scorretti, spiagge gremite, totale assenza di controllo delle forze dell’Ordine, che spariscono dopo le 18, non controllano neppure l’uso delle mascherine e il contagio è diventato insostenibile per gli ospedali”.

De Luca ha annunciato la positività al Covid-19 di altre 2500 persone circa residenti in Campania: “Avvieremo una campagna di massa di tamponi in quei territori dove abbiamo registrato un incremento di contagi. Il vaccino con una sola dose? È sbagliato, senza completare la cura si rischia di fortificare il virus più che distruggerlo. Il personale scolastico che si è prenotato sarà vaccinato entro una settimana, ma la suddivisione dei vaccini penalizza la Campania. Entro aprile dobbiamo avere la dose in più di vaccini, ma ci stiamo muovendo anche nella direzione di produrre il vaccino in Campania in 4 mesi, investendo circa 10 milioni di euro per riconvertire aziende capaci di realizzare vaccini”.

E sul Governo: “Ha deciso di spostare la tornata elettorale a ottobre, in quei mesi che dovrebbero essere dedicati solo alla scuola. È grave. Calpestano i diritti e la dignità del mondo della scuola”.