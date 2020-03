Coronavirus, De Luca manda mascherine gratis a farmacisti e commercianti, niente per i cittadini

Da lunedì i farmacisti impegnati sul territorio campano e successivamente commercianti e trasportatori potranno difendersi dal contagio del Covid-19 con le mascherine di protezione, che la Regio Campania metterà a loro disposizione.

Toccherà per prima ai farmacisti, progressivamente e compatibilmente al quantitativo in possesso della regione, alle altre categorie lavorative.



L’iniziativa rientra nel programma annunciato dal Presidente De Luca secondo cui vengono considerati prioritari i dispositivi di protezione individuali per il personale medico-sanitario.



Peccato che De Luca abbia dimenticato i normali cittadini, molti di questi privi di dispositivi di sicurezza e in balia del Coronavirus. Tra l’altro, proprio ieri, il Governatore ha preso di mira le mascherine inviate in Campania dalla Protezione Civile.

“Potrebbero servire per pulire gli occhiali o per mascherarsi da Bugs Bunny, ma non chiamatele mascherine protettive”, ha detto De Luca.