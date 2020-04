Coronavirus, De Luca: “La Campania è salva, vieteremo l’arrivo di cittadini del Nord”

Nel consueto aggiornamento sulla situazione Coronavirus, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca ha parlato di dati significativi per il territorio campano e di Fase-2, lanciando velate minacce a qualche governatore del Nord Italia che vorrebbe far ripartire il Paese con il contagio ancora in corso.

“Abbiamo il tasso di decessi, in relazione alla popolazione, più basso d’Italia, pagando comunque il nostro prezzo. Abbiamo salvato la Campania, avendo preso decisioni anche due settimane prima del Governo nazionale, attuando scelte rigorose con l’aiuto dei concittadini.

C’è ancora qualcuno che non perde il vizio di screditare e sporcare la nostra immagine, ma noi non perdiamo tempo con queste miserie. Se continuiamo così saremo la prima regione ad uscire dal tunnel.

La Fase-2? Gli scienziati rischiano di essere offuscati dal chiacchiericcio nazionale. Lo spirito di coesione di qualche settimana fa sembra già essere scomparso la Fase-2 di e aperta all’insegna della politica politicante.

Molti colleghi spingono per affrettare la riapertura di tutto, ma c’è ancora presenza massiccia del contagio di Coronavirus. Solo in Lombardia abbiamo registrato 1000 nuovi contagi, in Piemonte 800, in Veneto 400.

Una regione in queste condizioni se accelera in maniera non responsabile rischia di rovinare l’Italia intera. Se così fosse la Campania chiuderà i suoi confini ai cittadini provenienti da regioni che hanno il contagio in corso.

Non possiamo aprire in maniera differenziata per poi richiudere tutto dopo due settimane. In questo caso crollerebbe l’Italia. Sappiamo di dover convivere con il virus, ma un conto è programmare la ripresa e la fase 2, un altro conto è dare il “liberi tutti”“.