Coronavirus, De Luca: “Entro luglio vaccineremo tutti i capoluoghi campani, seconda dose per fine estate”

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha parlato, come tutti i venerdì, in conferenza via social, per fare il punto della situazione sul Coronavirus e la campagna vaccinale: “In Campania sono arrivate le 230.000 dosi di vaccino mancanti, siamo in media nazionale. Inizia la vaccinazione per le fasce più giovani, dai 12 anni in su.

Ieri sono state effettuate 71mila vaccinazioni, che è un risultato straordinario, conseguito grazie allo sforzo del personale medico, infermieristico e amministrativo. Se non si rallenta con la consegna dei vaccini, a luglio avremo vaccinato Napoli e tutti gli altri capoluoghi della provincia della Campania. Per la fine dell’estate vogliamo vaccinare l’intera popolazione con la seconda dose”.