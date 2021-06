Coronavirus, De Luca: “Basta open day con AstraZeneca”

“Basta open day con AstraZeneca”. Lo ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, al termine di una riunione avuta con i direttori generali delle ASL campane.

Prudenza è la parola d’ordine utilizzata da De Luca: “Le prime dosi di AstraZeneca le somministriamo solo sopra i 60 anni, è una fascia d’età per cui non c’è stato nessun problema in nessuna parte del mondo”, ha dichiarato.

Le dosi AstraZeneca saranno inoculate agli over 60 e a chi deve fare la seconda dose. La decisione è stata presa in seguito ad alcuni malori avuti da giovani donne, dopo la somministrazione della dose di AstraZeneca.

Nessun problema, invece, per gli open day della Johnson & Johnson. Non si sono avute anomalie o problemi dopo le inoculazioni.