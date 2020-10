Coronavirus, De Luca annuncia il lockdown: “È indispensabile”. I campani insorgono

È una promessa e pure una minaccia. Vincenzo De Luca ritiene indispensabile il lockdown per la Campania, poiché “i dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale“, secondo il governatore.

“È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale“, spiega De Luca in un post pubblicato su Facebook.

“Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo“, ha annunciato De Luca.

Alla notizia è subito insorto il polo campano di Facebook. Dei quasi diecimila commenti pubblicati fino alle 14.30, quasi tutti erano contrari alla decisione di De Luca.

C’è chi gli ricorda la promessa fatta prima dell’estate, sul riaprire tutto per non richiudere più a chi gli contesta l’immobilismo avuto durante la campagna elettorale. C’è pure chi, giustemente, si chiede a cosa siano servite le recenti e precedenti ordinanze (coprifuoco alle 23, limitazioni negli spostamenti tra province) se poi viene tutto accantonato in fretta e furia per fare posto alla misura restrittiva più estrema.

E poi ancora c’è chi gli chiede se sia possibile andare a mangiare a casa sua, considerati i gravi danni economici a carico di alcune categorie di lavoratori, che forse non avranno più neppure la possibilità di mettere un piatto caldo in tavola. Qualcun altro pretende maggiori controlli in strada anziché chiudere tutto con il rischio di provocare ulteriori gravi danni all’economia locale.

Insomma, la maggioranza dei campani non vuole assolutamente tornare in lockdown. Cosa farà De Luca?