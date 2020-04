Coronavirus, Conte: “Se contagio rallenta allenteremo misure, anche su base territoriale”

Informativa alla Camera dei deputati, di Giuseppe Conte. Il premier ha parlato delle misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

“Non possiamo permettere che gli sforzi compiuti vengano vanificati per imprudenze compiute in una fase così delicata. Passare dal “chiudiamo tutto” al “riapriamo tutto”, rischierebbe di compromettere irreversibilmente questi sforzi.

Se nei prossimi giorni la curva dei contagi non dovesse crescere allenteremo ulteriormente le misure, procedendo alla riapertura del commercio al dettaglio, della ristorazione, dei servizi alla persona”, ha dichiarato Conte.



Quindi il messaggio rivolto alle Regioni: “Iniziative che comportino misure meno restrittive non saranno possibili, perché in contrasto con le norme nazionali, quindi illegittime. Il ministro Speranza emanerà un provvedimento per definire criteri e specifiche soglie di allarme, una volta stabiliti, sarà possibile anche un allentamento delle misure restrittive circoscritto su base territoriale, in zone in cui la situazione è meno critica”.