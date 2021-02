Coronavirus, contagi in aumento nelle scuole. Festa: “Le superiori restano chiuse”

I contagi da Coronavirus, per quanto concerne il mondo della scuola, sono in aumento in Campania. E’ il motivo per cui il governatore Vincenzo De Luca, ieri sera, ha chiesto a Sindaci e Prefetti di valutare la possibilità di adottare la didattica a distanza fino a fine febbraio.

Una decisione che fa felice il Sindaco di Avellino, Gianluca Festa: “Non ha caso ho preferito la didattica a distanza prorogando la chiusura delle scuole superiori”, ha detto il primo cittadino.

La scelta è dettata dalla “condizione dei contagi degli altri comuni della provincia di Avellino”, ha proseguito Festa, che ha dichiarato quanto “sia opportuno e necessario tenere chiuse le scuole superiori”.